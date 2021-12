25.000 boosterprikken gezet in eerste drie dagen XXL-locatie

Dinsdag is de GGD begonnen met het vaccineren van mensen in de XXL-locatie in het WTC. In de eerste drie dagen zijn daar zo'n 25.000 mensen gevaccineerd.

Van de gevaccineerd Friezen van 75 jaar en ouder heeft inmiddels 85 procent ook de boosterprik gehad. Iedereen geboren in 1986 en eerder kan online een afspraak maken voor de boosterprik.

'Boosterprik helpt'

De GGD ziet dat de boosterprik helpt tegen het aantal besmettingen. Net als een week geleden is het aantal besmette 75-plussers in verhouding het snelst teruggelopen. In verpleeg- en verzorgingshuizen testten 60 bewoners positief, dat is de helft minder dan een week eerder.

"Waarschijnlijk komt dat doordat veel ouderen beter zijn beschermd door hun boostervaccinatie", zegt de GGD.

GGD verwacht meer ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames in Fryslân ligt deze week lager dan de afgelopen weken, maar de GGD verwacht dat daar binnenkort verandering in komt. Landelijk is de omikronvariant op dit moment dominant. "De verwachting is dat dat op korte termijn ook zichtbaar wordt in de Friese cijfers en dat het aantal ziekenhuisopnames dan weer hoger wordt."