Kappers in protest: 'Een boete doet me niets meer'

Linda Westerhof begon vier maanden geleden met haar kapperszaak in Harkema. Ze had al een in Tijnje. "Er kwam een mooie kans voorbij om een salon in Harkema over te nemen. Dat heb ik toch gedaan, ondanks de spannende coronatijd."

Met drie vaste medewerkers liepen de zaken goed, tot anderhalve week geleden. Tijdens de nieuwe lockdown zijn de winkels verplicht dicht gegaan. "De lockdown kwam als een volledige verrassing, we zagen het niet aankomen. Het is net alsof het dan in een roesje beleven."

Het nieuws van de verplichte sluiting was de zaterdag al uitgelekt. Het was erg druk die dag bij de zaak van Westerhof. "Maar ik kon al niet iedereen meer helpen. Vorig jaar was het ook al vlak voor de kerstdagen dat we dicht moesten."

Geen overheidssteun

Sommige winkels werken met bezorgen en afhalen. Dat doet Westerhof ook, maar heel veel mogelijkheden heeft ze niet: " Wij kunnen wat shampoo en uitgroeisets verkopen.

Maar dan houdt het wel op. De steunpakketten zijn niet voldoende."

Sterker nog: ze krijgt helemaal niets. "Je moet meer dan twintig procent omzetverlies hebben. De overheid kijkt naar de afgelopen drie maanden. Omdat ik nu twee kapsalons heb, kom ik helemaal niet in aanmerking."