RIVM meldt 553 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân

Gemiddeld zijn in de afgelopen week iedere dag 443 besmettingen in Fryslân gemeld. Woensdag lag dat gemiddelde op 437 besmettingen, een week geleden op 591. Het is voor het eerst in twintig dagen dat het Friese gemiddelde oploopt.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):