Twee Friese VVD'ers in kabinet-Rutte IV

Aukje de Vries (57) zit sinds 2012 in de Tweede Kamer. Voor de VVD is ze woordvoerder op de gebieden zorg en corona. Eerder zat ze in de Provinciale Staten van Fryslân.

De Vries is al sinds 1989 actief in de politiek. Eerst als beleidsmedewerker in de gemeente Leeuwarden. Van 2002 tot 2011 zat ze in de Leeuwarder gemeenteraad. Ook leidde ze diverse projecten in onder meer Boarnsterhim.

Het nieuwe kabinet staat op 10 januari op het bordes, is de planning.