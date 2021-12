'Fries om utens' Dennis Wiersma (VVD) beoogd minister in Rutte IV

Wiersma (35) is op dit moment demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij volgde Bas van 't Wout op. Daarvoor zat Wiersma, die momenteel in Utrecht woont, voor de VVD in de Tweede Kamer.

Het nieuwe kabinet staat op 10 januari op het bordes, is de planning.

Wiersma was eerder actief voor studentenvakbond LSVb en voorzitter van FNV Jong. Sinds 2017 zat hij voor de VVD in de Tweede Kamer. Hij was voor die partij als Kamerlid ook woordvoerder op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid.