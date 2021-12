Piet Paulusma voorspelt een bijzonder Oud en Nieuw: "Het is extreem"

Maar ook de komende dagen hoeft onze provincie geen winterweer te verwachten. De kans op een warmterecord op oudejaarsdag is groot. "We gaan volledig de andere kant op dan met de kerstdagen. Van kou naar warmte."

Wat brengt oudejaarsdag?

Op oudejaarsdag liggen de temperaturen in Fryslân om de 12 of 13 graden heen, voorspelt Piet. "Zo nu en dan is er regen en buiig weer, later in de middag wordt het droog. De wind is matig tot krachtig en komt vanuit het zuidwesten tot westen. Windstoten tot kracht 7."

Wat voor weer met oudjaarsnacht?

In de nacht van de jaarwisseling staat er een matige zuidwestenwind. Piet: "Oudjaarsnacht is het droog en warm, met 9 of 10 graden. Nieuwjaarsdag lijkt het een dag te worden met droog weer. De zon heeft het moeilijk, de temperaturen liggen zaterdag rond de 13 of 13 graden."

Volg voor het actuele weer omropfryslan.nl/waar.