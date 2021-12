Te weinig doorstroom van ouderen op woningmarkt: Berltsum fynt oplossing

"Dan is het juist leuk om woningen die nu geschikt zijn voor gezinnen, dat je die vrijspeelt. Dat kun je doen door de mensen die er nu zitten, die misschien niet eens denken aan verkopen, een mooi plekje te bieden en eigenlijk te verleiden. Dan speel je de woning vrij voor jongeren."

De stichting hoopt dat de woningen die vrijkomen opgevuld worden door Berltsumers. "Daar hebben we natuurlijk niet helemaal de controle over wat er uiteindelijk in de woningen komt die vrijgespeeld worden, maar dat is wel ons ideaalbeeld."

Een jaar wachten

Het plan voor de kleine woningen is op 23 december goedgekeurd door de gemeenteraad. Als er op de bestemmingsplanwijziging geen zienswijzen komen, kunnen de huisjes er over precies een jaar staan. "Dan sta je hier tussen gelukzalige mensen op leeftijd die hier in een prachtig woninkje met een mooi hofje staan gelukkig te wezen", zegt Jasper de Vries.