Longarts Wouter van Geffen over het coronajaar: "Het is vragen om een glazen bol"

Deze golf raakt Fryslân hard, zegt Van Geffen. "Het is hier momenteel veel heftiger dan eerst, als je alleen al kijkt naar de aantallen mensen die zijn opgenomen. We brengen nu patiënten over naar andere ziekenhuizen. Eerst ontvingen we ze."

'Plannen op het slechtste scenario'

Toch is er een verschil met eerder: "Er liggen wel meer mensen op de afdelingen, maar minder op de Intensive Care. Toch geeft het veel leed. Bij nabestaanden, maar ook bij mensen die heel ziek worden en lang schade houden."

"Het is best gek eigenlijk. Jullie vroegen om een terugblik maar we zitten er nog middenin", zegt Van Geffen. Vooruitkijken zit er niet in. "Ik vind dat heel moeilijk. Dat is eigenlijk vragen om een glazen bol. Kijk, als dokter maak ik het beleid niet. Ik hoop het beste, maar we plannen op een slecht scenario."