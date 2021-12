25 jaar zonder Elfstedentocht: Omrop Fryslân kijkt terug

In 1997 bestaat de regionale televisie van Omrop Fryslân nog geen twee jaar. Jonge programmamakers leggen 4 januari alles vast.

Weromrop.TV in het teken van de Elfstedentocht

Ze zijn op de Blikvaart als het donker en gevaarlijk is, in Sloten waar het groot feest is, in Leeuwarden bij de feestvierders de nacht voor de tocht, bij de stapels schoenen die achterblijven in het FEC en in het MCL waar de rijders met bevroren ogen geholpen worden, het gaat over ijstransplantaties in Sneek en Harlingers die schotsen weghakken op de route veroorzaakt door een vrachtschip.

Op dinsdag 4 januari is een extra lange Weromrop.TV te zien met een selectie van de meest bijzondere reportages.