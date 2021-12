Politie vindt 400 kilo zwaar vuurwerk in Surhuisterveen: risico op massa-explosie

Het pand is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) afgezet. De EOD zal het vuurwerk later donderdag onschadelijk maken.

"Vuurwerk, begin er niet aan"

Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen is geschrokken van de vondst. "Vooral dat het zoveel is en dat het in een woning is gevonden." Met de politieactie is Brouwer meer dan tevreden. "Ik ben blij dat het er is weggehaald. Dat geeft veiligheid in de buurt."

"We weten dan vuurwerk dit jaar niet mag", gaat Brouwer verder. "En nogmaals de oproep: vuurwerk, begin er niet aan."

Vuurwerkshow

In de buurt van de woning hadden ze geen idee van het vuurwerk. "Hij heeft jaren geleden weleens een mooie vuurwerkshow gehouden tijdens Oud en Nieuw. Dat was geweldig. Maar van illegaal vuurwerk wisten wij niets. Het is wel een woonwijk. Als zoiets de lucht in gaan, dan schrik je wel", zegt een buurtbewoonster.