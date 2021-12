Skûtsje Gerben van Manen 1.000 kilo afgevallen: klaar voor SKS-kampioenschap

"Wij hopen dat we met deze verbouwing de komende honderd jaar weer vooruit kunnen", zegt schipper Sytze Brouwer. "Wij wilden graaf nieuwe dekken hebben. Onze oude dekken waren op sommige plekken 6,7 millimeter. Die mogen eigenlijk maar 4 millimeter zijn."

Meer dan 1000 kilo lichter

Door het dunner maken van de dekken is het skûtsje een stuk lichter. "Dit heeft ons in totaal 1.200 tot 1.400 kilo opgeleverd", zegt Brouwer.

De Gerben van Manen hoopt met de aanpassingen mee te doen voor de titel. Althans, als het SKS-kampioenschap doorgaat. Afgelopen jaar werd de strijd op het laatste moment afgelast in verband met de coronamaatregelen.

Voor dit jaar is Brouwer echter positief. "Wij gaan ervanuit dat we gewoon zeilen. Ik denk dat we vooruit moeten kijken. Zo bereiden wij ons voor, want anders kun je er wel gek van worden. Ik denk ook wel dat het kan."