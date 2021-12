Minder coronapatiënten in ziekenhuizen | Mensen van 1986 en eerder mogen boosterprik halen

In Fryslân heeft 85 procent van de 75-plussers die eerder al gevaccineerd waren, een boosterprik gekregen. Een week geleden ging het om 80,5 procent.

Op dinsdag werd begonnen met de XXL-boosterlocatie in Leeuwarden, waar zo'n 25.000 mensen werden ingeënt in de eerste drie dagen. Intussen zijn in de provincie 60.010 boostervaccinaties gezet. Dat is broodnodig, zegt GGD Fryslan, omdat er wordt verwacht dat ook in Fryslân de omikronvariant dominant gaat worden.

Net als een week geleden is het aantal besmette 75-plussers in verhouding het sterkst gedaald. In verpleeg- en verzorgingshuizen waren 60 besmettingen. Dat is de helft minder dan een week geleden.