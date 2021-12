Danny Noppert heeft corona | Nederland nog steeds hoogste waarschuwingskleur

De Jouster darter Danny Noppert testte woensdag positief op het coronavirus. Noppert was dinsdag uitgeschakeld op het WK darten en is nog in Londen.

Noppert, die op oudejaarsdag is geboren, moet nu ook zijn verjaardag in isolatie in het hotel vieren. Noppert bepaald niet de eerste die corona oploopt: het WK wordt steeds meer overschaduwd door corona.