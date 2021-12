Brandweer Hallum na geweld Oud en Nieuw vorig jaar: "Is het 't nog waard?"

Het brandweerkorps van Hallum maakte vorig jaar geweld mee met Oud en Nieuw. De brandweer vindt het onacceptabel dat hulpverleners met stenen en bierflesjes werden bekogeld.

"Dit wil je niet weer"

Streekstra is er niet over te spreken. "We zijn allemaal vrijwilliger, ik heb ook gewoon een baan. Als je op 't laatst bekogeld wordt en het wordt je in de weg gezet, dan moet je je afvragen of het 't nog wel waard is. Wij willen ook veilig ons werk doen. Wij willen ook weer naar huis toe."

Daarom probeert de Hallumer brandweer zich nu nog beter voor te bereiden. Zo wordt er extra bescherming geregeld zoals oordopjes en brillen. "We zijn in gesprek geweest met de gemeente en de politie. Dit wil je niet meer meemaken. Dat moet je als samenleving niet willen. Op zo'n manier houdt het een keer op."