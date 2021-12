Emiel Stoffers: een nog grotere ster door Stjer

Er lag een rode loper uit voor bioscoop Tivoli in Leeuwarden. Het was daar begin september net Hollywood. Alleen stond in Leeuwaren bijna iedereen met een pot bier in de hand in plaats van champagne. Nagenoeg alle Friese artiesten, die in de film worden vermoord, gaven acte de présence.

Hollywood in Leeuwarden

De film trok 15.000 bezoekers. Stoffers: "Mijn dromen zijn altijd groot, maar mijn verwachtingen wat kleiner. Ik ben niet altijd bezig met de uitkomst, zeg maar. Ik weet dat de dromen altijd kleiner uitpakken, maar dat maakt niet uit. We hebben 15.000 bezoekers gehad. Ik had 't op 30.000. Maar ik ben met de helft tevreden."

Meer tijd, meer ideeën

Eigenlijk had de film al in januari in première gemoeten. Door de lockdown van toen en alle maatregelen lukte het niet alles scenes te filmen. "Dat kon niet want dan hadden we te veel mensen. Het gaf ons ook wel een kans. Zo konden Janko Krist en ik weer nieuwe dingen bedenken en die gebruiken. Alleen ja, als je meer bedenkt moet je ook meer uitvoeren en dat geeft ook weer problemen. Dus we hebben de première maar in september gezet."