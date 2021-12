Danny Noppert zoveelste coronaslachtoffer op WK darts: jarig in isolatie

Noppert, die op oudejaarsdag is geboren, moet nu ook zijn verjaardag in isolatie in het hotel vieren.

"Total shock to me"

"Following disappointment after my loss yesterday, I also have the upsetting news that I have tested positive for Covid-19 prior to my flight home. This has come as a total shock to me as my test was negative prior to my match with Ryan Searle", zo schrijft Noppert op Instagram.

Ryan Searle was in de partij in de derde ronde met 4-2 in sets te sterk voor Noppert. Hij verklaarde later 'niet echt lekker in de wedstrijd' te zitten. Noppert zei: "Ik heb mijn best gedaan, maar het wilde vandaag niet. Zo nu en dan wel, maar het was niet constant genoeg. Hij heeft terecht gewonnen."

Noppert de zoveelste

Noppert bepaald niet de eerste die corona oploopt: het WK wordt steeds meer overschaduwd door corona. Ook Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Vincent van der Voort werden al besmet. Van Gerwen noemde het toernooi eerder 'een grote coronabom.'

Kritiek

Het evenement is binnen en de zaal van het Alexandra Palace zit bomvol met mensen. Een vaccinatie of negatieve test is voldoende om binnen te komen. Het publiek houdt geen afstand binnen. Er kwam eerder al kritiek van diverse epidemiologen en Van Gerwen noemde de controle 'zo lek als een mandje.'

De dartbond PDC zit echter in een spagaat: men wil het liefst een volle zaal op televisie en kan de inkomsten goed gebruiken, maar men verliest wel veel spelers en daarmee wordt het toernooi minder waard.