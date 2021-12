Friese gemeentes vrezen dat lokale bevolking de dupe wordt op woningmarkt

Dat er sprake is van een nijpende situatie op de Friese woningmarkt blijkt na een rondgang onder de Friese gemeentes door Omrop Fryslân en de NOS. Op de vraag wat de gemeentes het meest vrezen als het om de toekomst van de woningmarkt gaat, antwoordt een meerderheid dat zij bang zijn dat de eigen inwoners het nakijken hebben.

Tekort huurwoningen en goedkope koopwoningen

De meest genoemde problemen op de Friese woningmarkt zijn het tekort aan sociale huurwoningen, te weinig huurwoningen voor jongeren én het tekort aan koopwoningen in het lagere prijssegment.

Al deze problemen treffen met name instromers op de woningmarkt, bijvoorbeeld jongeren die het ouderlijk huis willen verlaten en een appartementje willen huren en jonge gezinnen die toe zijn aan hun eerste koopwoning.

Oorzaken: weinig doorstroming en verhuurderheffing

Twee zaken liggen volgens de gemeentes in het bijzonder ten grondslag aan het probleem. Het meest genoemd wordt de gebrekkige doorstroming van ouderen. In plaats van over te stappen op bijvoorbeeld een appartement of seniorenwoning blijkt namelijk het merendeel van hen in grote eengezinswoningen te blijven wonen, ook als de kinderen al geruime tijd het huis uit zijn. Gevolg daarvan is dat het aanbod van gezinswoningen voor starters zeer beperkt is.

Een ander knelpunt dat genoemd wordt, is de verhuurderheffing. Als gevolg van die heffing is volgens veel gemeentes een tekort aan huurwoningen ontstaan. De in 2013 ingevoerde belasting wordt in het nieuwe regeerakkoord afgeschaft. Met ingang van 2023 hoeven verhuurders van tenminste vijftig sociale huurwoningen deze belasting niet meer te betalen.

Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, verwacht dat door het afschaffen van de verhuurderheffing meer sociale huurwoningen beschikbaar zullen komen.

Opvallend is dat geen enkele Friese gemeente de huisvesting van statushouders of de stikstofbeperkingen noemt als belangrijke oorzaak van de problemen op de woningmarkt.