Geert Kuiper: "Geen goede keuze van de bondscoach"

De discussie gaat in de SportCast over het invullen van de selectievolgorde en wie de ploegenachtervolging moet schaatsen. Komt Jorrit Bergsma daar nog voor in aanmerking, terwijl hij al een tijd geen ploegenachtervolging heeft gereden?

"Je komt toch weer bij Jorrit terecht"

Van de schaatsers die nu bij de eerste negen staan, komen eigenlijk alleen Patrick Roest en Sven Kramer in aanmerking voor de ploegenachtervolging, want de anderen zijn meer sprinters en schaatsers voor de kortere afstanden. Alleen Jorrit Bergsma kan het ook rijden. Hij zei eerst dat hij niet in de ploeg wil meeschaatsen, maar hij komt daar enigszins op terug.

Geert Kuiper was vier jaar geleden bondscoach. "Ik zag dit exact aankomen bij de vorige Spelen. Ik heb hem (Bergsma, red.) er toen ook bij gevraagd. Op een of andere manier kom je in de matrix toch weer bij Jorrit terecht. Dat gebeurt nu weer."