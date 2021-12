Forum voor Democratie doet voor het eerst mee aan Friese gemeenteraadsverkiezingen

In het hele land doet Forum voor Democratie in vijftig gemeenten mee. In 2018 deed de partij alleen in Amsterdam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Geen azc's

De partij wil onder andere geen grond meer beschikbaar stellen voor windmolenparken en zonneweides en pleit voor het invoeren van lokale referenda. Verder wil Forum geen azc's en mogen huizen niet gedwongen van het gas gehaald worden.