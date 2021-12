Groenewoud mag naar de Spelen: "Ik besef het nog niet helemaal"

"1.53 in Heerenveen is een hele mooie tijd om te rijden", zegt De Jong. "Vier jaar geleden zat ik er twee tienden naast. Nu heb ik hem en word ik ook nog eerste. Beter dan dit kan niet", lacht de schaatsster na de 1.500 meter.

De Jong laat de 5.000 meter wel aan haar voorbij gaan.

Vijfde Spelen voor Wüst

"Ik ben opgelucht dat ik me geplaatst heb voor mijn vijfde Spelen", zegt Ireen Wüst, de derde Friezin op het podium van de 1.500 meter. Naast die afstand zal ze ook op de 1.000 meter in actie komen in Peking.