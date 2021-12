Tjerk de Boer en Tim Prins kunnen niet stunten op de 1.000 meter

In de laatste ritten kwamen de sterke mannen in actie. Thomas Krol pakte de overwinning in een tijd van 1.07,24, Kai Verbij en Hein Otterspeer werden tweede en derde. Zij mogen alle drie naar de Olympische Winterspelen in Peking. Kjeld Nuis, de olympisch kampioen van 2018 grijpt naast een ticket voor de Spelen op de 1.000 meter.