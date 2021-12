Fries podium op 1.500 meter: De Jong, Wüst en Groenewoud naar Peking

Aveline Hijlkema, Helga Drost, Myrthe de Boer en Reina Anema waren de eerste Friezen die in actie kwamen. Zoals verwacht kwamen ze niet in de buurt van het podium. Van hun was Anema met 1.55,74 nog de snelste.

Snelle Wüst

Daarna was het aan Ireen Wüst. Op dat moment had Melissa Wijfje met 1.54,00 de snelste tijd. Wüst had een hele snelle opening. Ze lag zelf lang onder schema van haar eigen baanrecord. Dat kon ze echter niet volhouden. Met 1.53,88 bleef ze wel Wijfje voor.

Marijke Groenewoud was de volgende Friezin aan de start. Groenewoud reed een sterke race. Het was echter niet genoeg om Wüst van de eerste plaats te stoten (1.53,99).

De Jong ook op de 1.500 meter naar Peking

In de slotrit moest Antoinette de Jong tegen Jutta Leerdam. De Jong kon sprinter Leerdam goed gebruiken om op gang te komen. Met 1.53,62 was ze zelfs Wüst de baas.