Terug naar Alde Leie: 25 jaar geleden het centrum van de wereld

In plaats van ijs en schaatsers staan nu drie vissers langs de kant. Vorige week hadden ze even hoop, maar de vorst zette niet door en het is nu net lente in het centrum van Alde Leie.

Iedere dag dichterbij

Drie van de hoofdrolspelers van toen kijken met plezier terug op 1997. "Wat zo mooi was, is dat iedereen actief meedeed", zegt Jan Baatje. "Ja, iedereen deed wel iets", zegt Gerrit Jan Sinnema. "Ik legde tapijt recht en veegde de baan, dat was machtig mooi. Ik had het nog nooit meegemaakt."

Aukje Geertsma was de vrouw met de suikerklontjes. "Maar ook met een knuffel. Ik zei 'kom maar in mijn armen dan zal ik jullie opwarmen!'" Ze staat er zeker weer, als de tocht weer wordt gehouden. Want alle drie zijn ze er zeker van: de tocht komt iedere dag dichterbij.