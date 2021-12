Fout van meelfabriek Koopmans: gist vergeten, waarschuwing voor stenen bollen

Het ontbreken van gist is niet schadelijk, maar oliebollen maken zonder dat ingrediënt lukt niet. Het beslag zal niet rijzen en dat betekent dat het eten erg hard wordt.

Het bedrijf met wortels in Holwerd adviseert mensen om het product daarom niet te gebruiken.

De fout is bij een relatief klein deel van de producten gemaakt. Wie de verpakkingen heeft met de houdbaarheidsdatum 3 februari 2022 in combinatie met de productiecode L212447 en de tijdsaanduiding 02:30-08:30, is de dupe.