Directeur Margreet de Graaf verlaat GGD Fryslân: "Crisiswerk heeft veel gevraagd"

De 50-jarige De Graaf hoefde niet weg, maar werd getipt. "En dit was een te mooie kans om te laten liggen." Bovendien, zo stelt ze, is het in haar sector gebruikelijk om na vijf à zeven jaar te stoppen. Ze staat sinds juni 2015 aan het hoofd van GGD Fryslân.

Door de uitbraak van de coronapandemie is het werk de afgelopen jaren volgens De Graaf erg veranderd. "Vooral in de eerste golf was het echt crisiswerk", zegt ze. "Dat heeft veel gevraagd van alle mensen, ook van mij."

Tijdens die kritieke fases werkte ze naar eigen zeggen meer dan honderd uur per week. "Dat breekt je wel op, dat is een keer klaar", vertelde ze daarover in interviews. Kort voor Koningsdag werd de werkdruk haar zelfs even te veel en was ze gedwongen enkele dagen rust te nemen.