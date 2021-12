Directeur Margreet de Graaf verlaat GGD Fryslân

Wie de opvolger van De Graaf wordt, heeft GGD Fryslân nog niet bekend gemaakt. Op 1 april 2022 maakt zij de overstap naar Cosis, een Gronings-Drentse organisatie voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking.

Volgens directeur Wim Kleinhuis van Veiligheidsregio Fryslân, waar de GGD onder valt, heeft De Graaf een belangrijke bijdrage geleverd voor de gezondheid in Fryslân. "Zij is onmiskenbaar verbonden aan de zichtbaarheid van GGD Fryslân tijdens de coronapandemie", schrijft Kleinhuis in een verklaring.

Sinds 2015 bij de GGD

Margreet de Graaf staat sinds juni 2015 aan het hoofd van GGD Fryslân. Voordat De Graaf directeur publieke gezondheid bij Veiligheidsregio Fryslân werd lagen die taken in handen van Wim Kleinhuis.

De Graaf was tussen 2008 en 2015 directeur van Zorgbelang Fryslân. Daarvoor werkte zij in de zakelijke dienstverlening en internationale handel.

Aanpak van corona

In eerdere interviews gaf De Graaf aan dat de coronacrisis veel van haar heeft gevraagd. Met name in de eerste fase van de crisis werkte ze meer dan honderd uur per week. "Dat breekt je wel op, dat is een keer klaar", zei ze toen. Net voor Koningsdag werd het haar dan ook even te veel en moest ze enkele dagen rust nemen.

Toch liet ze afgelopen zomer wel weten met een tevreden gevoel terug te kijken op de Friese aanpak. Volgens De Graaf was de samenwerking met de burgemeesters en Veiligheidsregio goed. Ook liep de vaccinatiecampagne volgens haar goed, al was er altijd veel kritiek.