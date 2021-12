Bewoner azc Sneek aangehouden voor brandstichting

Vinden vervangende woonruimte is lastig

Het vinden van geschikte woonruimte voor de getroffen bewoners is nog wel moeilijk. "Er is een woonblok voor circa 75 à 100 mensen ontruimd. Voor die mensen moesten we vannacht een andere slaapplek vinden. Een klein deel kon al terug, voor anderen hebben we gelukkig een plek kunnen vinden in klaslokalen en recreatiezalen."

Wanneer ze terug kunnen naar hun eigen woonruimte is de vraag. "We zijn nu aan het bekijken wat precies de stand van zaken is, welke eenheden wel en niet gebruikt kunnen worden", zegt Engbers.

Landelijk tekort extra probleem

Het landelijke tekort aan opvangplekken maakt de situatie alleen maar lastiger. "Normaliter zouden we kijken of er op een andere locatie plek zou zijn. Maar we zitten overal vol, dus dat is moeilijk om te organiseren."