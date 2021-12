Extra toezicht en oproep tegen vuurwerk in natuur Schiermonnikoog

In januari hebben boswachters veel vuurwerkresten moeten opruimen in het speelbos, in bunkers, bij standopgangen en zelfs midden in de duinen. Ook bleek dat er diverse vuilnisbakken, borden en banken waren vernield.

"Een behoorlijke kostenpost, die veelal niet op de veroorzakers is te verhalen", schrijven de organisaties, waaronder Natuurmonumenten en de VVV. Volgens hen gaan vuurwerk en natuur gewoon niet samen. Dieren hebben er grote hinder van: op radarbeelden is ieder jaar goed te zien dat er miljoenen vogels opvliegen tijdens de jaarwisseling.

Extra toezicht

Natuurmonumenten en de politie houden in de aanloop naar de jaarwisseling extra toezicht. Ook al geldt er al een vuurwerkverbod. Er zal ook worden gehandhaafd, schrijven de organisaties. "We roepen iedereen op om de regels te respecteren en het Nationaal Park vuurwerkvrij te houden, dit jaar én alle volgende jaren."