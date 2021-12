Hannemahuis toont handelsverleden met nieuw schilderij van Nicolaas Baur

Het gaat om een schilderij uit 1806 dat beurtschepen op het IJ bij Amsterdam laat zien. "Het schilderij is relevant voor ons om te verwerven. De voorstelling speelt zich weliswaar niet in Harlingen af, maar we kunnen er wel een verhaal mee vertellen", legt Ter Avest uit.

Harlingen-Amsterdam

"Er voeren dagelijks zulke beurtschepen heen en terug. Met deze aankoop kunnen we deze handelsrelatie accentueren", zegt hij. Bovendien was de schilder wel een echte Harlinger. "Voor zover we weten heeft Baur altijd in Harlingen gewoond."