Pijn, verwonding en stress: Kollumer hondencoach blij met verbod stroomhalsband

Mensen met een groot erf maken nu gebruik van de elektronische halsband. Als de hond van het erf af is bijvoorbeeld: dan geeft de halsband een piepje en als de hond dan niet teruggaat, dan geeft de halsband een kleine elektrische schok. Het maakt het makkelijker om honden te trainen om op het erf te blijven.

Verbod op 1 januari

Verder wordt de halsband soms gebruikt om honden te leren om niet te blaffen of op te springen. Maar de apparaten kunnen voor pijn, verwondingen of stress zorgen bij honden. Het gebruik ervan kan ook schadelijk zijn voor de vertrouwensband tussen eigenaars en honden.

Deskundigen willen al langer dat de halsbanden verboden worden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft nu bekendgemaakt dat het verbod op 1 januari ingaat.

Goede controle noodzakelijk

De Bruin werkt nu een jaar of vier als trainer en deskundige op het gebied van het gedrag van honden. Zij is in principe blij met het verbod: "Iedereen kan maar zo'n band kopen zonder zichzelf erin te verdiepen. Daardoor wordt hij heel vaak verkeerd gebruikt."

Volgens de Bruin wil een verbod niet zeggen dat hij helemaal niet meer gebruikt wordt. Dat maakt het spannend. "Ze blijven ze wel krijgen. Als je een beetje goed zoekt, dan vind je ze wel."

De bedoeling is dat de politie, de dierenbescherming en de NVWA controleren op het verbod. Wie toch nog zo'n halsband gebruikt, begaat een misdrijf.

Bij haar werk gebruikte De Bruin eerst ook wel eens zo'n band. "Maar eigenlijk alleen maar in de gevallen dat het echt niet anders kon. Het is echt de aller-, aller-, allerlaatste optie. Nu gebruiken we ze al een paar jaar niet meer."