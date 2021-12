Legokunstenaar portretteert Ed Sheeran live in Fries Museum

Lemke zou in deze periode al een live optreden verzorgen. De bedoeling was om dat voor publiek in het Fries Museum te doen, maar dat kan nu dus niet. In een verder leeg museum werkt hij toch aan een legoversie van Ed Sheeran.

De Hempenser kunstenaar werkt aan het portret van Sheeran door Colin Davidson. Dat werk is opgenomen in de collectie van de National Portrait Gallery in Londen en was de afgelopen maanden te zien in Icons in het Fries Museum. Die expositie kwam eerder tot een eind vanwege de coronamaatregelen.

Sheeran moet bredere doelgroep aanspreken

"Ik vind Ed Sheeran sowieso wel sprekend", vertelt Lemke over het idee om juist hem uit te beelden met lego. "Ik vind het ook een mooi schilderij. Een beetje vergelijkbaar met mijn eigen schilderstijl."

En er is nog een reden: "Er zijn denk ik voldoende mensen die verder misschien niet zo geïnteresseerd zijn in kunst, maar wel in lego. En zij kennen Ed Sheeran misschien ook wel. Daarmee bereik ik hopelijk een bredere doelgroep."