Noordelijke ziekenhuizen pakken kleine operaties weer op | Recordomzet supermarkten

Het aantal 75-plussers dat een boosterprik kreeg, is in Fryslân de afgelopen zes dagen gestegen: van 80,5 naar 85 procent. Mogelijk komt dat mede door de uitnodiging voor de boosterprik, die deze groep van de gemeente heeft gekregen.

Overal in Fryslân, uitgezonderd de Waddeneilanden, kregen mensen van 75 jaar en ouder de brief met de uitnodiging. De brief werd ook verstuurd aan mensen die de boosterprik al hadden gekregen, omdat het moeilijk was te achterhalen wie er al was langs geweest.

Sommige mensen lukt het niet om via internet een afspraak te maken. Of "zij wachten nog op de brief van het RIVM, missen de oproepen via social media of komen er niet door bij het landelijke afsprakennummer", zo zegt de Friese GGD, die daarom zelf mensen heeft ingepland voor een afspraak.