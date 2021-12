Noordelijke ziekenhuizen pakken kleine operaties weer op | 1983 en 1984 mogen om boosterprik

Demissionair zorgminister doet opnieuw de oproep om niet te gaan winkelen in België of Duitsland, waar de winkels en horeca wel open zijn. "Als het in Nederland niet verstandig is in winkelstraten te lopen, is het dat in Antwerpen ook niet en in Aken ook niet."

De afgelopen dagen gingen veel mensen over de grens, met een groot aantal files tot gevolg.