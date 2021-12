FNV wil Long Covid-meldpunt | Friese kappers bij landelijk coronaprotest

De nije lockdown is de safolste klap foar zzp'ers yn de kultuersektor. Froukje Kits is ien fan harren. Sy is gewoanwei sjongster en eveneminte-organisator, mar troch it firus makke sy de oerstap nei in kleanwinkel. No't ek dy yn lockdown is, ferskoot sy op 'e nij fan wurk.