Friese kappers doen mee aan landelijk protest voor meer coronasteun

Vanuit het landelijke protest wordt er een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Bij de kapsalons in 125 Nederlandse gemeenten zijn kleine acties.

"In Harkema hangen we spandoeken op, er komt een vuurkorf en koffie en ik heb nog een aantal andere ideeën", vertelt Linda Westerhof. Zij heeft kapperszaken in Harkema en Tijnje. "Wie ons wil steunen, is van harte welkom." De kapperswinkel gaat niet open op de protestdag, want een boete zou te veel geld kosten.

Strenge steunvoorwaarden

Door de lockdowns raken de reserves van Westerhof op. "Jammer genoeg is het al voor de derde keer. De steun is niet genoeg. Je moet minstens 20 procent aan omzetverlies hebben. De meesten voldoen niet aan die voorwaarden. Daarom willen we toch van ons laten horen."

De timing van de lockdown komt ook slecht uit. "Je kunt het jaar altijd mooi afsluiten met de drukte voor de kerstdagen. Maar juist met die dagen moeten we weer dicht. Dat is heel zuur."