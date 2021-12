Hans Bakker wil positief blijven, ook na zware corona en intense verliezen

Bakker: "Na meer dan een jaar eruit gelegen te hebben. Ik heb 17 dagen aan de beademing gehangen. Nog een maand in een revalidatiecentrum. Je merkt nog wel dat je nog heel veel restklachten heb. Ik ben bijvoorbeeld veel eerder moe en heb pijn in je spieren. Ook ben ik behoorlijk kortademig en heb ik daar zo'n pufapparaat voor. Vier keer per dag mag je twee pufjes nemen. Ook heb ik enorm veel last van slijm. Dat komt omdat die slijmklieren overactief zijn. Het gaat vooruit, maar het wordt nooit meer het niveau van voorheen. Dat is zwaar."

Groot verlies

Maar de coronabesmetting was voor Hans niet de grootste klap. In 2017 kwamen zijn zoon en kleinzoon te overlijden bij een ernstig treinongeluk in Harlingen.

"Dat is een hele zwarte bladzijde in je leven", zegt hij. "Daar ga je mee naar bed en daar sta je mee op. Je denkt elke dag aan die jongens en daar word je stil van."