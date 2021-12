Operaasje Fryske Flagge: Yde Dykstra stond jarenlang voor de klas in Canada

Yde Dykstra - of Ian Dykstra, zoals ze hem ook wel noemen - woont nu 54 jaar in Canada. Hij is opgegroeid in Joure, maar daar wilde hij weg. "Om te bewijzen dat ik op eigen benen kon staan", zo zegt Dijkstra. Hij zat toen nog op de Kweekschool, waar je werd opgeleid tot schoolmeester.

Toen een klasgenoot terugkwam van het land aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, werd ook Dykstra enthousiast. "Ik ben naar de ambassade gestapt, en zo is het gebeurd."

Veel Friezen

"Het is wel een vreemd land, maar er zaten veel Nederlanders, en ook veel Friezen", zegt Dykstra. Hij kwam in een gasthuis te wonen van een oud-Jouster: een kennis van de familie. Eerst werkte hij in een fabriek, en 's zomers in de bouw. Maar hij had een heel ander plan: Dykstra wilde voor de klas staan.

Met de papieren van de Kweekschool onder de arm stapte hij daarom naar Toronto, voor een baan in het onderwijs. "Dat gaat hier provinciaal. Je moet naar het 'hol van de leeuw' om iets voor elkaar te krijgen", zegt Dijkstra, die in Toronto een examen moest afleggen. "In technisch Engels, niet in Sesame Street' Engels, zegt hij lachend. Maar het lukte. "Ik ging in februari weg, in september had in een baan in het onderwijs."

Duits en Frans

Eerst gaf hij les in zo'n beetje alle vakken, toen werd het Duits op de 'high school', maar daarna specialiseerde Dykstra zich in het Frans. "We hebben hier in Ontario een wet, die bepaalt dat de kinderen vanaf het vierde leerjaar veertig minuten per dag Franse les moeten hebben", zegt Dykstra.

Maar zijn band met Fryslân is nog altijd sterk. "Ik houd het nieuws wel bij", zegt Dykstra. Hij heeft bovendien veel Friese boeken, van Hylke Speerstra tot Willem Tjerkstra. Voor zijn baan moest hij Canadees Staatsburger worden, maar "dat is maar een papiertje", zo zegt hij. Dykstra: "Ik ben Fries in hart en nieren."