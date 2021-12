Vijf bewoners azc Sneek gewond na brandstichting in keuken, één aanhouding

Drie bewoners hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis, twee andere bewoners met snijwonden konden in het azc worden geholpen door ambulancemedewerkers.

Eén van de units op het azc-terrein is volledig uitgebrand. De andere units werden ontruimd. Voor de mensen in de onbewoonbaar geraakte unit is andere woonruimte geregeld in het azc.

Onrust

De brand zelf zorgde voor veel onrust op het azc-terrein. Tientallen bewoners van units vlakbij de brand werden uit hun woonruimte gehaald. Andere bewoners kwamen uit zichzelf naar buiten. Sommigen nog in nachtkleding en op slippers. De brandweer had de brand vrij snel onder controle, maar schaalde toch op vanwege de onrust op het terrein.