Jesper Hospes: "Femke Kok heeft zeker iets te zoeken op de Spelen"

"Als Femke Kok piekt, dan doet ze zeker mee", zegt Jesper Hospes over haar kansen op de Spelen. In de SportCast praten we op de derde dag van het OKT met Hospes en Douwe de Vries over Kok, Michelle de Jong en Jorrit Bergsma. We kijken ook vooruit naar de 1.500 meter voor vrouwen en de 1.000 meter voor mannen.