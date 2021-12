Femke Kok naar Winterspelen op 500 meter, Michelle de Jong in wachtkamer

Kok stond vol motivatie aan de start, onder andere vanwege haar teleurstellende 1.000 meter van zondag. "Ik baalde daar zo erg van. Daarom stond ik vandaag zo agressief aan de start. Hallo, ik moet daar wel heen! Dus ik ben heel opgelucht dat het nu is gelukt."

Michelle de Jong: alles eruit gehaald

Michelle de Jong komt onderaan in de matrix te staan en is daarom nog niet helemaal zeker van haar olympische debuut. "Er is een kans. Of de kans groot is, dat weet ik niet. Ik heb er alles uitgehaald op een zenuwslopend moment. Ik rijd mijn snelste opening en mijn snelste rondje ooit hier. Meer kon ik niet doen."

Haar zus Antoinette de Jong kan helpen door zichzelf nog een paar keer de matrix in te rijden. Hoe meer dubbele namen in de matrix, des te groter de kans dat Michelle de Jong naar de Spelen mag. "Ik hoop dat het supergoed gaat. Dat zal dan ook positief uitwerken voor mij. Het wordt spannend."