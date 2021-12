Soevereine Jorrit Bergsma grijpt olympisch startbewijs op 10 kilometer

De olympisch kampioen van 2014 kwam in 12.42,38 over de streep. Dat is zijn vierde beste tijd ooit op die afstand. Twee maanden geleden was hij op het NK drie seconden sneller.

"Ik wilde gewoon een mooie rit neerzetten", zegt Bergsma na afloop. "Dat is het veiligste. En het is aardig gelukt: het was de bedoeling om het begin de 30,5 op te zoeken, dat lukte goed. En ik had genoeg over om hem nog een beetje te 'drukken'. Ik ben heel tevreden."