UMCG met minister om tafel over sluiting hartchirurgie voor kinderen

Een petitie tegen het sluiten van de hartchirurgie is meer dan 180.000 keer getekend. Ondertekenaars zijn het niet eens met het besluit van demissionair minister Hugo de Jonge om de afdeling te sluiten en het op twee plaatsen in Nederland te centraliseren: Utrecht en Rotterdam.

'Opnieuw om tafel'

Kinderarts Verhagen denkt dat de situatie inmiddels anders in elkaar zit. Volgens hem werd niet alle informatie besproken toen het besluit werd genomen. Verhagen: "Hoge ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben ons toegezegd dat we in januari opnieuw om de tafel kunnen om te spreken over deze keuze."

75 jaar

De afdeling voor kinderhartchirurgie bestaat al 75 jaar en is een afdeling voor kinderen en jongvolwassenen met een aangeboren hartafwijking. Het gaat om erg gespecialiseerde zorg. "Het is een team van tientallen neonatologen, intensive care-kinderverpleegkundigen en gespecialiseerde verpleegkundigen op de operatiekamers", zegt Verhagen.