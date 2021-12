Rapport over plannen Modelspoormuseum Sneek "niet mals, maar wel helder"

Het museum zegt dat het wel klopt dat de personeelskosten laag worden ingeschat, omdat ze met vrijwilligers werken. Het onderzoeksbureau zou eraan gewend zijn alleen dure musea te onderzoeken.

Daar is Bakker het niet mee eens. "We hebben dit bureau natuurlijk gekozen omdat het een heel goed bureau is. Ze hebben bij grotere musea onderzoek gedaan, maar ook bij kleinere. En de conclusies gaan niet alleen over personeel, maar ook over de ambitie die te hoog is, het museale concept dat niet in orde is, er zijn vraagtekens bij het aantal mensen dat er komt. Ik vertrouw dit rapport."

Kwaliteit belangrijker dan snelheid

Volgens het museum is de verhuizing en de uitbreiding essentieel voor het voortbestaan. "Maar het onderzoeksbureau vraagt juist 'waarom nu' en 'waarom dit concept'. Daar worden vraagtekens bij gezet. Het museum wil heel veel haast maken, maar wij hebben gezegd: kwaliteit gaat voor snelheid."

Helemaal uitsluiten dat het museum een bijdrage van de gemeente krijgt, doet Bakker nog niet. "Als er een goed plan komt, dan gaan we er gewoon weer helemaal vers in en kijken we ook naar eventuele financiering. Maar zo ver is het nog lang niet."

Museum wil eerst overleggen

Voorzitter Pieter Hofstra van het modelspoormuseum wil zelf nog niet reageren op het rapport van TiMe. Hij is bezig met een brief aan de gemeente en wil eerst met de directeur en de vrijwilligers overleggen over hoe de verhuisplannen verder aangepakt kunnen worden.