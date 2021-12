Lemster Warenhuis stopt na 60 jaar: winkelpubliek is verdwenen

Hij heeft van alles gedaan om de ontwikkeling tegen te houden, maar dat is niet gelukt. "Vanaf 2000 zijn we wel in gesprek geweest om de Schans wat meer 'smoel' te geven. Maar het is altijd bij praten gebleven. Als je aan het beeld vasthoudt, dan houdt het op."

Gouma en zijn vrouw willen wel door, maar niet op deze locatie. "Er moeten wel mensen voorbij komen. Vroeger was de markt hier ook. Elke donderdag was er aanloop van mensen. Maar die markt is ook naar de andere kant van het dorp gegaan. Dat heeft wel een negatieve invloed gehad."

Geen goed teken

De laatste jaren zijn verschillende winkels vertrokken uit Lemmer. "Dat is voor de middenstand geen goed teken. Het dorp moet blijven leven. We kijken wel naar andere plaatsen. Lukt dat niet, dan willen we ook wel buiten Lemmer kijken."

Het zou zonde zijn voor Lemmer, dat weet Gouma ook. "Wij voelen ons hier thuis en zouden hier graag verder willen. Maar eerst maar even alles opruimen hier, daarna kijken we hoe het komt."