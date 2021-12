VVD Ameland doet niet mee aan verkiezingen als er niet meer kandidaten komen

De VVD-afdeling zit dan ook in zwaar weer, zo zegt de afdelingsvoorzitter Albert van Barneveld. Hij doet daarom op de website van Persbureau Ameland een dringende oproep aan liberale eilanders om zich voor 5 januari aan te melden. Als dat niet gebeurt, is de kans groot dat de VVD verdwijnt uit de Amelandse gemeenteraad.

'Bang om kleur te bekennen'

"Bij landelijke verkiezingen is de VVD de grootste partij op Ameland, maar voor lokale verkiezingen melden zich maar erg weinig mensen", vertelt Van Barneveld. Hij heeft twee verklaringen voor dit volgens hem 'rare verschijnsel'. "Veel ondernemers op Ameland willen in politiek opzicht geen kleur bekennen, omdat ze bang zijn dat dat opdrachten kan kosten."

Een andere verklaring is de opkomst van de sterke plaatselijke politieke partij Ameland Eén, die er - in tegenstelling tot de VVD - wel in slaagde om jonge kandidaten aan zich te binden. Bij de VVD is dat heel moeilijk. "We zijn al maandenlang bezig om jonge mensen te zoeken voor onze lijst, maar het resultaat is tot dusver erg mager", zegt Van Barneveld.