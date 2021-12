Initiatief voor eigen veerdienst Ameland: inwoners krijgen enquête

Momenteel heeft Rederij Wagenborg het vervoer van en naar het eiland in handen, maar de concessie voor het vervoer wordt in 2029 opnieuw toegekend. Daarom wil het bestuur van Stichting Amelander Veerdienst het plan voor een eigen veerdienst doorzetten. Daar hebben ze wel de steun van eilandbewoners en de gemeente voor nodig.

In de eerste week van januari krijgen de bewoners van Ameland een enquête over het vervoer op de Waddenzee, met daarin ook de vraag of ze een eigen veerdienst zien zitten. Van de Nederlandse Waddeneilanden heeft ook Texel een veerdienst die is opgericht door de eilandbewoners zelf.