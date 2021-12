86 kilo vuurwerk gevonden op slaapkamers bij inwoonster van Hurdegaryp

"Je hebt het niet over rotjes en astronautjes, maar om zwaar vuurwerk dat letsel en brandgevaar kan opleveren", zegt burgemeester Gebben. "Er lag echt veel zwaar vuurwerk. Het was in een woonwijk. In de woning werd ook gerookt. Daarom zeiden we: dit moet anders, we grijpen in."

De last onder dwangsom is volgens de burgemeester een laatste waarschuwing. "Als we het weer tegenkomen, dan krijgt ze een flinke boete. Daarnaast loopt er gewoon nog een strafrechtelijk traject, maar dat duur vaak wat langer."