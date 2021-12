Berchhiem Burgum verloor 14 bewoners: "Ineens waren de kamertjes leeg"

Het heeft een paar maanden geduurd voordat het weer wat normaal voelde. "Dan dacht ik, jeetje, al die mensen zijn overleden. Daar kon je met het verstand niet bij, als je in die kamertjes stapte. Maar toch deed ik het. Ook wel om herinneringen aan die mensen op te halen. Daar lag die, en daar zat die. Dat had je ook wel nodig om het te verwerken en het een plekje te geven. Want je moet wel verder."

"Het beste ervan maken"

Inmiddels kijkt Afina Hietkamp vooral trots terug op die zware weken van het begin van dit jaar. "Je moet het wel met zijn allen doen. En die bereidheid is er ook wel. Iedereen staat voor elkaar klaar. Het is een grote vraag aan je personeel. Extra werken, planningen omgooien, een volledige bepakking op het werk. Het is heel zwaar geweest, en dat is het nog altijd."

Ook op het Hillemahofje heeft ze het inmiddels een plekje gegeven: "We hebben nu weer allemaal nieuwe bewoners. Ook voor mensen met dementie kun je maar één ding doen, en dat is het beste ervan maken", zegt Van der Wal. "Iedere dag weer proberen het gezellig en zo prettig mogelijk te maken. Dus je moet wel verder. En daar krijg je ook weer de kracht voor om verder te gaan."