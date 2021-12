Klanten van failliet FENOR overgenomen door Budget Energie

FENOR leverde energie aan 36.000 huishoudens. De overname wordt op 30 december definitief. Medewerkers krijgen een baan aangeboden. Budget Energie is naar eigen zeggen de vierde energieleverancier van ons land met 700.000 klanten.

Klanten die overgaan naar Budget Energie krijgen in eerste instantie een variabel contract. Door afspraken met de gasleverancier ontvangen klanten met een vast contract voor gas een goedkoper gastarief dan dat er momenteel op de markt beschikbaar is.

Vierde slachtoffer

Eerder waren de bedrijven Welkom Energie, Enstroga en SEPA Green Energy al de dupe geworden van de hoge energieprijzen. De prijzen lopen op nu de gaswinning in Groningen is stopgezet en de gasreserves leeg zijn. Kleine energiebedrijven hebben minder middelen om dat op te vangen en ze komen daardoor in de problemen. De energie die ze inkopen is duurder dan wat klanten ervoor mogen betalen.