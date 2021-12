XXL-priklocatie loopt als een trein | Corona-adviezen helpen niet bij lerarentekort

Er waren 's ochtends vroeg nog wel mensen die bij de oude ingang stonden, zij moesten door de GGD naar de nieuwe ingang aan de Heliconweg worden gehaald. "Maar daarna liep het snel op." Om het WTC-gebouw heen stonden dinsdagochtend al lange rijen.

Dat is ook de bedoeling, zegt Vonk. "We draaien er nu zo'n 800 afspraken per uur doorheen. In de andere locatie hadden we op één dag zo'n 4.000 prikken, nu zitten we op zo'n 11.000 prikken per dag."